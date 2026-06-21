駒形友梨、5pb. Music移籍後初となるシングル「Many Many Musik」本日リリース！
声優・アーティストとして多彩な活躍を続ける駒形友梨が、5pb. Music移籍後初となるシングル「Many Many Musik」をリリース。本日より各DL＆Streamingにて配信がスタートした。
6月20日（土）に開催の『Komagata Yuri 6th Live Tour 〜suehirogari〜』北海道公演にて初披露された「Many Many Musik」は、ポップで躍動感あふれるサウンドと、彼女ならではの透明感あるボーカルが融合した一曲。新たなアーティスト活動の幕開けを告げる、音楽の楽しさと前向きなエネルギーを詰め込んだ楽曲となっている。
本日より配信スタートとなった「Many Many Musik」の発売を記念して、moraにて「Many Many Musik」をまとめ購入すると《デジタルサイン入り壁紙》をプレゼント！
mora購入ページはこちら
https://mora.jp/privilege/709/
●リリース情報
「Many Many Musik」
駒形友梨
2026年6月21日発売
フォーマット：デジタル配信
発売元：エムファイブ
配信リンクはこちら
https://nex-tone.link/A00220242
＜収録曲＞
01. Many Many Musik
02. Many Many Musik -Instrumental-
＜駒形友梨 プロフィール＞
2011年第5回全日本アニソングランプリ東京予選大会で優勝、
決勝大会(全国大会)まで進みファイナリストとなる。
圧倒的な歌唱力はもちろん、気品あるビジュアルに加え、
トーク力にも定評がある実力派アーティスト。
関連リンク
駒形友梨オフィシャルサイト
https://yulilium.fanpla.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優