駒形友梨、5pb. Music移籍後初となるシングル「Many Many Musik」本日リリース！

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声優・アーティストとして多彩な活躍を続ける駒形友梨が、5pb. Music移籍後初となるシングル「Many Many Musik」をリリース。本日より各DL＆Streamingにて配信がスタートした。

6月20日（土）に開催の『Komagata Yuri 6th Live Tour 〜suehirogari〜』北海道公演にて初披露された「Many Many Musik」は、ポップで躍動感あふれるサウンドと、彼女ならではの透明感あるボーカルが融合した一曲。新たなアーティスト活動の幕開けを告げる、音楽の楽しさと前向きなエネルギーを詰め込んだ楽曲となっている。

本日より配信スタートとなった「Many Many Musik」の発売を記念して、moraにて「Many Many Musik」をまとめ購入すると《デジタルサイン入り壁紙》をプレゼント！

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●リリース情報

「Many Many Musik」

駒形友梨

2026年6月21日発売

フォーマット：デジタル配信

発売元：エムファイブ

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/A00220242

＜収録曲＞

01. Many Many Musik

02. Many Many Musik -Instrumental-

＜駒形友梨 プロフィール＞

2011年第5回全日本アニソングランプリ東京予選大会で優勝、

決勝大会(全国大会)まで進みファイナリストとなる。

圧倒的な歌唱力はもちろん、気品あるビジュアルに加え、

トーク力にも定評がある実力派アーティスト。

関連リンク

駒形友梨オフィシャルサイト

https://yulilium.fanpla.jp/