歌手で女優の小柳ルミ子（73）が21日、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）で今大会初勝利を挙げた日本代表の戦いぶりを、自身のブログで称賛した。

世界各国のプロサッカーの試合を、可能な限り見ているという熱狂的ファンの小柳。もちろんこの日、行われた日本−チュニジアもチェックしており、「完璧な内容でした！！」のタイトルで振り返った。

「4−0の複数得点で クリーンシート（無失点）完璧な闘い方 完璧な内容でした 私が願った戦況でした！！早い時間に先制点 複数得点 クリーンシート」。絵文字を添えながら、文句の付けようのない内容を絶賛した。

1次リーグF組はオランダと日本が勝ち点4、得失点差＋4で並び、総得点の差でオランダが首位。グループの順位は決勝トーナメントの対戦相手にも影響するため、小柳は「素晴らしい結果ですが…欲を言えばもう1点か2点は欲しかった そうすれば 暫定1位でオランダの上に行けた」ともつづった。

25日（日本時間26日）に戦うスウェーデンは、1勝1敗で勝ち点3。引き分けでも決勝トーナメント進出は危うい状況だ。小柳は「次は もっと厳しい チュニジアより難しいかも 勝ち点3のスウェーデンは 死に物狂いで来ます 日本を倒せば 決勝トーナメントにストレートで進出だからね」と警戒した。

それでも「今日の『全員守備 全員攻撃』の強いメンタルで【絶対ミスをしない！！絶対奪い返す！！絶対勝つ！！】を体現出来れば勝てる！！」と、勝利の鍵を挙げた。

日本はF組3位以内は決まったが、決勝トーナメント進出決定はお預け。小柳は「とにかく まだ何も決まってない！！次の26日スウェーデン戦で勝ちか 引き分けで決勝トーナメント進出が決まる どうか日本の皆さん！！気を送って下さい 安心しないで下さい」と、サポーターに声援を呼びかけた。