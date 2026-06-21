◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(21日、ZOZOマリン)

ロッテ・山口航輝選手が3年ぶりの2桁ホームランに到達。今季第10号の勝ち越し2ランを放ちました。

8回表を2点リードで迎えたロッテ。しかし、この回からマウンドにあがった・鈴木昭汰投手が1アウトから連打を浴び、2アウト1、2塁のピンチを招きます。この場面では浅村栄斗選手の同点タイムリーを浴び、試合を振り出しに戻されました。この浅村選手の一打が飛んだのはレフト方向。レフトの守備についていた山口選手はグラブを掲げ捕球に入るも、フェンスに当たった打球をお手玉し、痛恨の同点打としていました。

続く8回裏のマウンドに迎えたのは楽天・加治屋蓮投手。先頭の佐藤都志也選手が死球で出塁し、山口選手に打席が回ります。山口選手は2球目のフォークを振り抜くと確信。打球は勢いよくレフトスタンドへ突き刺さる今季第10号の勝ち越し2ランとなりました。

山口選手は5月13日に今季第1号を放つと、同月は計6本のホームラン。勢いそのままに6月もホームランを量産しています。