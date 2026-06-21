CLASS SEVENが、3rdシングル『アイノーヒーロー』を7月27日にリリース。また、表題曲「アイノーヒーロー」を7月6日0時に先行配信し、MVをプレミア公開する。

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新曲「アイノーヒーロー」は、誰もが誰かのヒーローでありたいという気持ちを歌う、青春に揺れる繊細な恋と、その先ににじむ希望を鮮やかに映し出した一曲となっている。

シングルは、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、あわせて、ジャケットワーク、収録内容、特典内容、リリースイベント情報も一挙公開。初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。Blu-rayには、「アイノーヒーロー」のMVの他、初回生産限定盤Aには「アイノーヒーロー」のMVビハインド映像が、初回生産限定盤Bには本作のCDジャケット、ブックレットのビハインド映像がそれぞれ収められる。

また、TOBE OFFICIAL STOREで本作の初回生産限定盤A、B、通常盤の3形態をまとめて購入すると、特典として、チェキ風カード3種セットが付属する。

さらに、予約期間中に東京、大阪で全3日程のリリースイベントを開催することも決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）