今夏ナゲッツがFA戦線で狙うターゲットはセルビア出身のボグダン・ボグダノビッチか？

6月18日（現地時間17日）。セルビアのメディア『Meridian Sport』は、デンバー・ナゲッツが今夏のFA（フリーエージェント）戦線で、ボグダン・ボグダノビッチの獲得に関心を示していると報じた。

33歳のボグダノビッチは、ロサンゼルス・クリッパーズでNBAキャリア9年目を終えた。2026－27シーズンが契約最終年で、年俸は1602万ドル（約25億7922万円）だが、チームオプションのため、クリッパーズ側がこれを破棄すれば制限なしFAとなる。

今シーズンのボグダノビッチは、相次ぐケガに悩まされたこともあり、23試合のみの出場に終わっていた。平均19.7分7.4得点2.6リバウンド2.2アシストを残したとはいえ、クリッパーズは彼のオプションを行使しないと予想されている。

ニコラ・ヨキッチとジャマール・マレーのオールスターデュオを擁するナゲッツは、レギュラーシーズンでウェスタン・カンファレンス3位の54勝28敗を記録。ただ、「NBAプレーオフ2026」では第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズの前に2勝4敗で敗れ、4年ぶりのファーストラウンド敗退を喫していた。

今夏ナゲッツはペイトン・ワトソンが制限付きFAで、ティム・ハーダウェイJr.やブルース・ブラウン、スペンサー・ジョーンズらが制限なしFAとなる。

もしナゲッツがボグダノビッチ獲得に成功すれば、ヨキッチとの“セルビア代表デュオ”をNBAチームでも構築することになるが、まずはクリッパーズの動きに注目したいところだ。