yosugalaが、9月9日にメジャー2nd EPをリリース。また、9月20日より全国ツアーを開催する。

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本情報は、本日6月21日にNHKホールにて行われた4周年記念ライブ『progress the night -NHKホール-』にて発表されたもの。本EPには、EREN from AliAがプロデュースを手がける新曲や、人気曲の再録バージョン、「バニバニラ」を含む全4曲を収録予定だ。

初回生産限定盤Aには、2025年6月22日に開催された初の野音ワンマン『yosugala 3rd anniversary live「progress the night -日比谷公園大音楽堂-」』を収録。yosugalaとしては初の映像収録盤となる。

また、本作のリリースを記念して、リリースイベントの実施も決定。詳細は後日発表される。

あわせて発表されたツアーは、9月20日の東京 Spotify O-EASTを皮切りに、全国15都市をまわる。詳細はHPにて。

（文＝リアルサウンド編集部）