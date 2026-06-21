Ayumu Imazu、日本武道館公演の開催決定！全国ツアー東京公演で発表

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自身最大規模となる9都市を巡る全国ツアー『Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026』を開催中のAyumu Imazuが、6月21日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催された東京公演のステージ上で、2027年1月31日に日本武道館公演の開催を発表した。

■日本武道館公演の最速先行受付が「Ayumu Imazu Official Fan Club」にてスタート！

BMSGとのパートナーシップ締結後、3カ月連続配信シングルのリリース、そして5月には約4年ぶりとなる2nd Album『CLASSIC』をリリース。同作を携えた全国ツアー『Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026』は全公演ソールドアウトを記録するなど、大きな注目を集めているAyumu Imazuのキャリアの節目となる日本武道館公演の開催決定は、全国ツアーで勢いを見せる彼のさらなる飛躍を象徴するステージとなるのは間違いない。

6月21日20:00より「Ayumu Imazu Official Fan Club」にてチケット最速先行受付がスタート。詳細はオフィシャルサイトにて確認してほしい。

■ライブ情報

『Ayumu Imazu LIVE 2027 at 日本武道館』

2027年

01/31(日)東京・日本武道館

■関連リンク

Ayumu Imazu OFFICIAL SITE

http://ayumuimazu-official.com/