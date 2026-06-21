今夜、1000回目の放送を迎えた「ザ！鉄腕！DASH!!」中でも一番長く続いているのが、26年前、広大な荒れ地を開拓した、福島DASH村。

そこには明雄さんという一生ものの出会いがあった。教わることだらけの日々。“あの一言"も明雄さんから。「今年の苗床がいいから“根張り"もいい」

それからは、松岡「根張りがいいね！」毎年恒例の決まり文句に。師匠亡き後も、「明雄さん考案の一粒植え」「今年も明雄さんに教わったガチ棒」

そして、震災から10年ぶりに入ったDASH村は、「田んぼがないやん」「10年で顔を変えましたね」形は変わっても「明雄さんの思いを僕らがバトンを繋いで走っていく」

そして、繋ぎ続けること25年。26年目の今年も、いよいよ。城島「さあ！今日は田植えやね」5月下旬。福島県大玉村は前日大雨、この日は気温が急降下。

DASHドームの苗、生育具合は？藤原「めっちゃ成長してる！」慎太郎「今年すごくない！？根張りがいいね」そして、福島の仲間たちも「立派な苗だ」

さらに、今回助っ人としてDASH村初参戦の横山、松島、郄地が合流。番組でこの6人が一堂に会するのは初めて。「微力ながら頑張ります！」

もちろん田植えをするのも初めて。DASH村では先輩の藤原、慎太郎に教えてもらいながら、田植え用の長靴に履き替え、専用の腰カゴを装着。

城島「26度目の田植え、よろしくお願いします！」苗を指で摘み、土の中2〜3cmに植えていくのだが、横山「DASH見てるから知識はあんねんけど、実際やるの全然ちゃうわ」

横山は、グループでの初参加は18年前。一人の初ロケは地元・大阪での「0円食堂」だった。

一方、郄地は、君子さん「田植え今日が初めて？苗の入れ方が上手だな」初登場の「木造DASH」では、持ち前の器用さを発揮した。

そして、初めての田んぼのぬかるみに苦戦する松島、初登場の「0円食堂」では、行く先々、地元ならではの言葉にも苦戦した。

「“DASH My Dream 2026"たくさん収穫したいね」そう、今年は放送1000回、長年番組を応援してくださる方にも新男米を食べてほしくて「一等米、美味い米を目指す！」

そのためには、こだわりの良い苗をと、米作り26年目にして初めてのチャレンジ。

田植えのひと月前。明雄さん直伝の一粒まきで蒔いた種を、いつもなら苗小屋に移動し、芽が出るのを待つが、今年は「堆肥でございます」

それは、田んぼパワーアップのため、豚の糞とマッシュルーム培地を混ぜたスペシャル堆肥。「この(堆肥の)熱を使えば、ハウスの中は28℃くらいに保てるんじゃないかと思って」

堆肥箱を囲み、その発酵熱を利用して芽が出る最適な温度をキープする作戦。そこへ、城島が持ってきたのは「タケノコの唐揚げとタラの芽の天ぷら」

「リーダーって揚げるのうまいっすね」だが城島の一番の目的は「食べたタケノコの皮と使用済みの油を(堆肥に)ちょっと入れて」これでさらに発酵が促され温度も上がる。

熱気を遮らないよう、大きめの網を上に置き、苗を並べたら、水で保水し、黒いビニールシートを被せる。そして、5日後には「芽出てるじゃん」例年に比べ芽がしっかり出揃っている。

ここから日光をたくさん当てるため、DASHドームへ移動。こうして、こだわった苗の成果は「根つきがいい」「分けつもしっかりしてる」

そして、田植え開始から30分ほどで「おお！すげえ、植わったー！」「これでおにぎり食べたくなる理由わかるわ」

田植え後半戦は棚田の一番下、今年新たに増やした6枚目。藤原が担当する場所に植える苗は、去年の収穫で、藤原が自ら選んだ新男米の種で「米一郎にしました」

慎太郎担当の田んぼには、メッシのメシ太郎と名づけた苗を、それぞれ植えていく。

ちなみにそんな2人の初登場、慎太郎は2020年の「DASH島」

冷たい海に飛び込み、何でも毒味する野生児だが、「リーダーの負担が少しでも軽くなるように」と、建設用重機や一級小型船舶など様々な免許を取得し、開拓に貢献。

一方、藤原の初単独ロケは、2年前の米作り。動物も人も自然に集まる藤原のDASH適応力。

冷たい雨が降り続く中、田植えも終盤戦。横山が城島にふと聞いた。「1000回やってきて、思い出深い回とかあるんですか？」城島「やっぱりソーラーカーは印象に残ってるね」

と、田植えが終わっても思い出話は止まらず、「冬は雪玉か風呂ネタ、必ず毎年やってた」「リーダー、裸多かったですよね」「多分アイドルでモザイク入ったのボクが初めて」

そして、田植え後の一服も1000回を祝う特別な料理を。この日の朝、慎太郎と藤原が準備したのは、田んぼの肥料となったマッシュルームの培地。その生産者の安田さんからいただいたマッシュルームと、田んぼの肥料繋がりで「マンガリッツァ豚と掛け合わせのロース」も。

炒めたマッシュルームと豚ロースを交互に何枚も重ねていく。それにバッター液をつけ、パン粉をまとわせ、油で揚げる。仕上げは、キクラゲとシイタケたっぷりの特製あんかけソース。

そして、「お祝い事があるって聞いて、うちから差し入れを」と國分菓子店さんからいただいた小豆の煮汁をもち米に加えて、4時間漬けたら、蒸すことおよそ30分。

「めっちゃおいしそー」ここに、酒と塩を加えた小豆の煮汁を全体に混ぜれば、色ツヤ良くモチモチの食感に。10分蒸らせば、30人分、計2升の赤飯が完成。

そして、赤飯にはゴマ塩で、とんかつにはソースで「1000」の文字を。

さらに、「(とんかつは)ミルフィーユ状になってる！」藤原「回を重ねるという意味もありますし、フランス語で(ミルフィーユは)1000の葉と(いう意味と)言われてる」

では、そのお味は？まずは、赤飯。「小豆の甘さを感じる」「塩加減もちょうどいい」ミルフィーユかつは「マッシュルームと豚合うなあ」「あんかけソースめっちゃ美味い」

「2000回目指して」「美味しい米作って、みんなに配っぺ」実りの秋に向け、挑戦は続く。