サッカーW杯 中国の馬寧が初めて主審を務める

サッカーのワールドカップ（W杯）1次リーグE組第2戦のエクアドル対キュラソー（日本時間21日午前9時開始）では、馬寧（マー・ニン）が主審を務めました。中国人として初めて、サッカーのワールドカップで主審を担当しました。

馬寧は1979年6月に遼寧省阜新で生まれ、2011年に「国際サッカー連盟（FIFA）国際審判員（主審）」の資格を取得しました。

馬寧は43歳で迎えた2022年のカタールW杯で、初めて本大会の審判員団に名を連ねましたが、主審を務める機会は得られず、第4の審判員（フォースオフィシャル）として多くの試合に臨みました。

馬寧は2023年のアジアカップ決勝戦で、中国人として初めて審判を務めました。今年47歳の馬寧は、W杯の審判リストに初めて主審として選ばれました。

馬寧は今回のワールドカップのために出発する前に、「我々がここ数年にわたり常に努力してきたのは、中国の審判が世界サッカーの最高の舞台に立つ能力を備えることを知ってもらいたいからだ。ワールドカップ期間中、我々は世界で最も優秀な審判員に真剣に学び、貴重な経験を中国に持ち帰り、中国の審判の育成と発展に力を尽くす」と表明しました。（提供/CGTN Japanese）