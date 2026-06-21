◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本−チュニジア（2026年6月21日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。MF伊東純也（33＝ゲンク）は後半24分にW杯初ゴールを決め、日本W杯最年長弾の記録を更新。試合後インスタグラムに喜びを投稿した。

後半24分、縦パスに抜け出して相手DFを背負いながらGKとの1対1を制し、W杯初ゴール。33歳（103日）での得点は、18年ロシア大会セネガル戦で本田圭佑がマークした32歳を抜く日本のW杯最年長弾となった。

試合後、伊東は自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップ初ゴール」とつづり、炎の絵文字を添えた。そして、「応援ありがとうございました！」と感謝の思いをつづった。

この投稿に反応したのは、MF中村敬斗（25＝Sランス）。「かましたっすね、ニキ」とハートの絵文字を添えて、W杯初得点を祝福した。メンターとしてチームに同行するMF南野拓実（31＝モナコ）も「J」とコメント。雷と炎の絵文字を添え、“イナズマ純也”の初ゴールを喜んだ。