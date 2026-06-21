メジャーデビュー40周年を迎えたロックバンドRED WARRIORS（レッド・ウォーリアーズ）が21日、大宮ソニックシティで「RED WARRIORS FESTIVAL RED ROCKS」2日目公演を開催した。席上で、27年3月14日に40年間の活動に区切りを付ける東京・日本武道館公演「Good Bye RED WARRIORS Final Lesson」を開催すると発表した。

メンバーは、公演前に囲み取材に応じた。その最中に、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に出場した日本代表が、1次リーグ第2戦でチュニジアに4−0で快勝したと取材陣が報告した。ボーカルのダイアモンド☆ユカイ（64）は「おお、おめでとう！ イェーイ」と祝福。「もう、代表には、この際だから優勝を目指してほしいね」期待した。

ギターの木暮“shake”武彦（66）から「優勝、できるかな？」とネガティブな声が出た。すると、ユカイは「概念だよ。全て、概念をぶち壊した時に行けるんだよ！ だって（親善試合で25年10月に）ブラジルにも勝っているしさ。この間（2−2で引き分けた）オランダ戦も感動したよ。点を取られても返してさ。いい線、行けると思うよ」と絶賛した。

ユカイは、リハーサル中に、チュニジア戦を見ていたという。「結構、見られる場所があってさ。3点目まで、見ていたよ」と明かし、笑った。