立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」を行った。

セミのKNOCK OUT−BLACKスーパーバンタム級タイトルマッチ3分3Rは王者の森岡悠樹（32＝北流会君津ジム）を挑戦者の晃貴（28＝team VASILEUS）が判定で破り新王者となった。

1Rは晃貴のパンチに王者が膝をつきダウン。2Rも序盤は森岡がラッシュも晃貴が倒れない。逆に森岡が右の連打を浴びて2度目のダウンを喫した。最終Rは森岡は膝をボディーにいくが、晃貴の強烈な右を食らい3度目のダウン。判定5―0で晃貴が勝利した。

新王者になった晃貴は右足を冷やしながらインタビュールームに登場。「凄いうれしい。森岡選手にお礼が言いたい」と感謝した。勝因は「気持ちですね。パンチもらって倒れそうになったが、気持ちで立ってました」と苦笑い。痛めた足には「何ラウンドかわからないが痛めたが、試合が終わるまで我慢しました」と話した。獲ったベルトには「重いです。森岡選手が価値を高めてくれたので。価値をもっと高めるように晃貴に獲られてよかったといってもらえるように」と笑顔。「自分の距離に入ってと思ったが、気持ちが入ってしまった。でもいい試合が出来たかな」とベルトに目を向ける。最後にセコンドの武尊らチームメートに感謝していた。

一方、敗れた森岡は「早くやり返したいという思いだけ。前回負けて、絶対にやり返さないといけなかった。3回も倒されて完敗だった」とがっくり。敗因は「むこうのペースかな。何か考えないとここで終わりかな」とより進化が必要なことを感じていた。