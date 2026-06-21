◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

日本テレビ中継で解説を務めた日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑氏が視聴者の声を代弁するような思いを語りました。

サッカー日本代表はこの日、グループステージ第2節となるチュニジア戦で、FW上田綺世選手が2ゴールの活躍を見せるなど4-0で勝利。同グループ首位に立つオランダと勝ち点4で並び、グループステージ突破へ一歩前進しました。第3戦で対戦するスウェーデンが勝ち点3で3位につけています。

勝利の余韻に浸りたいところですが、本田氏は「もう、なんかすぐに切り替えちゃって、なんか申し訳ないんですけど。だって次負けたら3位になる可能性あるんすよ」と冷静にコメント。

続けて、「引き分けはいいですよ。でも負けたら3位になる可能性あるんすよ。やっぱりね、それはそれですぐ切り替えて次に向けてまたやっていきたいなって、僕はすぐに思っちゃいますね」と自身の現役時代の経験を踏まえて気を引き締めました。

この勝利で日本代表はグループステージF組3位以上が確定。次のスウェーデン戦で引き分けか勝利で2位以上での突破となります。このグループの順位次第で、ノックアウトステージ1回戦の対戦相手が決定。1位通過だとC組2位、2位通過だとC組1位と対戦し、C組は強豪ブラジルが現在1位に立っています。また3位で通過すると優勝候補筆頭のフランスと対戦する可能をもあります。

本田氏は、「もうなんなん、これ。これもうクジ運なんなん。もうモロッコも嫌だし、ブラジルも嫌だし、フランスも嫌だし」と、いちファンのような率直な思いを吐露。

ですが、優勝を目指す上では全てに勝っていかないといけないと日本テレビの山本紘之アナウンサーが話すと、「もちろん。選手たちはどこでも、(目標が)優勝やねんから別にブラジルやって先にたたいておこう、フランスだって先にたたいておこうって選手は思いますよ」と前置きしながらも「僕は思えない。僕はできるだけスムーズに日本に(ベスト)16、8ぐらいまではスムーズに行ってほしいから」と本音を語りました。

次のスウェーデン戦に向けては「ちょっとスウェーデンの試合をまた分析しないと何とも言えないのは正直なところですけど、基本は同じフォーメーションで自分たちがボールを持ちながらやっていくスタンスを取っていくと思うので、オランダ戦の戦いというよりは、どっちかと言ったらチュニジア戦の戦い方に近くなるんじゃないかと思っています」と分析しました。