「ショウヘイ・オオタニとマミコが第2子を迎え入れる」

ドジャースの大谷翔平投手が自身のインスタグラムで第2子の誕生を報告した。これを受け、MLB公式インスタグラムも「大谷ファミリーへ、おめでとう！」として大谷と真美子夫人を祝福した。

MLB公式の投稿では、大谷が黒スーツ、真美子夫人が黒のドレスで決めた2ショットに、第2子のものとみられる足の写真を入れ、「ショウヘイ・オオタニとマミコが第2子を迎え入れる」との文字に赤いハートマークを添えた。この服装は、1月に全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」に出席した際のブラックコーデとなっている。

2枚目は大谷が英語で「私たちはまたも一緒に素晴らしい日を迎えられたことに大きな喜びを感じています。元気に産まれてくれてありがとう。そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます」などと綴った第2子の誕生報告、3枚目は再び子どもの足の写真となっている。

大谷は19日（同20日）のオリオールズ戦は育児休暇のため欠場したが、20日（同21日）には「1番・指名打者」でスタメン復帰。9回の第4打席には第2子誕生後初アーチとなる16号ソロを放っていた。（Full-Count編集部）