W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。日本のゴールで異国とは思えない光景が広がり、ファンの感動を呼んでいる。

5万人超の観客で埋まったスタジアム。鎌田の先制ゴールが飛び出すと、観客席の日本ファンは当然歓喜。更に、メキシコのユニホームをまとった現地ファンもガッツポーズで喝采を送った。

まるで日本のホーム。日本テレビ系の中継で解説を務めた本田圭佑も、試合開始前に「（観客は）9.9割くらい日本」と雰囲気を伝えていた。

X上では、鎌田の得点時にメキシコの観客が喜んだ1枚が話題になった。

「メキシコ人バカ喜んでて神」

「日本のホームゲームかと思うぐらい声援大きかった」

「メキシコ人、気持ちいい人たちだなー」

「一緒にウェーブもしてた笑」

「本当にスポーツの力は素晴らしい」

「メキシコがここまで親日だったのはビックリだった！」

「本当にハッピーで良い国民性だと思う」

「嬉しいなぁ なんでこんな人気なの」

「あらためてこんな写真見せられたら感動するわ」

日本はグループFで1勝1分のオランダと勝ち点、得失点差4で並んだが、総得点（オランダ7、日本6）で1点及ばず2位になった。25日（同26日）の第3節では、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）