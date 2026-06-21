CLASS SEVEN、3rdシングル「アイノーヒーロー」リリース決定 ジャケットワーク・収録内容・特典内容・リリースイベント情報も一挙公開
7人組グループ・CLASS SEVEN（大東立樹、高野秀侑（※はしごだか）、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣）が、7月27日に3rdシングル「アイノーヒーロー」をリリースすることが21日、発表された。
【写真】いろいろな表情を披露！CLASS SEVENジャケット
3rdシングル「アイノーヒーロー」のリリースに先立って、7月6日午前0時に「アイノーヒーロー」の先行配信をスタートし、Music Videoをプレミア公開することも発表された。
7月6日より先行配信がスタートする新曲「アイノーヒーロー」は、誰もが誰かのヒーローでありたいという気持ちを歌う、青春に揺れる繊細な恋と、その先ににじむ希望を鮮やかに映し出した楽曲となっている。
3rdシングル「アイノーヒーロー」は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、発売情報の解禁とあわせて、ジャケットワーク・収録内容・特典内容・リリースイベント情報も一挙公開された。
初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。Blu-rayには、「アイノーヒーロー」Music Videoのほか、初回生産限定盤Aには「アイノーヒーロー（Official Music Video）Behind The Scenes」、初回生産限定盤Bには「アイノーヒーロー CD Jacket／Booklet Behind The Scenes」が収録されている。
TOBE OFFICIAL STOREで、3rdシングル「アイノーヒーロー」初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態まとめて購入すると、3形態まとめ買い特典として、「チェキ風カード 3種セット」が付属となる。
また、初めて予約期間中に東京、大阪で全3日程のリリースイベントを開催することが決定した。
【3rdシングル「アイノーヒーロー」 リリースイベント】
内容：特典会（握手会）※トーク、ミニライブなし
■7月11日（土）
時間：午前11時から午後5時（最終入場）
会場：東京・大手町プレイスホール
■7月18日（土）
時間：午前11時から午後5時（最終入場）
会場：大阪・松下IMPホール
■7月18日（日）
時間：午前11時から午後5時（最終入場）
会場：東京・Ebis303
【写真】いろいろな表情を披露！CLASS SEVENジャケット
3rdシングル「アイノーヒーロー」のリリースに先立って、7月6日午前0時に「アイノーヒーロー」の先行配信をスタートし、Music Videoをプレミア公開することも発表された。
3rdシングル「アイノーヒーロー」は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、発売情報の解禁とあわせて、ジャケットワーク・収録内容・特典内容・リリースイベント情報も一挙公開された。
初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。Blu-rayには、「アイノーヒーロー」Music Videoのほか、初回生産限定盤Aには「アイノーヒーロー（Official Music Video）Behind The Scenes」、初回生産限定盤Bには「アイノーヒーロー CD Jacket／Booklet Behind The Scenes」が収録されている。
TOBE OFFICIAL STOREで、3rdシングル「アイノーヒーロー」初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態まとめて購入すると、3形態まとめ買い特典として、「チェキ風カード 3種セット」が付属となる。
また、初めて予約期間中に東京、大阪で全3日程のリリースイベントを開催することが決定した。
【3rdシングル「アイノーヒーロー」 リリースイベント】
内容：特典会（握手会）※トーク、ミニライブなし
■7月11日（土）
時間：午前11時から午後5時（最終入場）
会場：東京・大手町プレイスホール
■7月18日（土）
時間：午前11時から午後5時（最終入場）
会場：大阪・松下IMPホール
■7月18日（日）
時間：午前11時から午後5時（最終入場）
会場：東京・Ebis303