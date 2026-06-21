『セブンルール』スピンオフ特番、スタジオ出演者ガラリ…YOU＆青木崇高＆尾崎世界観 本谷有希子＆長濱ねるがナレーション担当に
カンテレ・フジテレビ系で放送されていた『セブンルール』のスピンオフ特番『THE RULES』の第7弾が22日深夜0時20分から、関西ローカルで放送される。
【写真】出演者ズラリ！昨年3月に終了した『セブンルール』
これまで『セブンルール』では、さまざまな分野で活躍する女性に密着し、その人が“いつもしている7つのこと”=“セブンルール”を掘り下げてきた。その系譜を継ぐ『THE RULES』では、番組のコンセプトはそのままに、数にこだわらずその人の“ルール”を見つけ、なぜそれにこだわるのかをひもといていく。
今回、番組の“ルール”にも変化が起こる。これまでの『THE RULES』では、YOU、本谷有希子、長濱ねるの3人がスタジオで密着映像をモニタリングし、青木崇高、尾崎世界観の2人が密着映像のナレーションを担当してきた。今回はその役割をシャッフル。YOU、青木、尾崎の3人がスタジオに集まり、本谷、長濱がナレーションを担当する。スタジオの3人組は『セブンルール』にもなかった新しい組み合わせであり、また本谷・長濱の2人によるナレーションも今回が初となる。
さらに、密着相手も一味違う。これまで活躍する“女性”に密着してきた同番組だが、今回はどちらも男性を取り上げる。1人目の主人公は、デザイン性の高い住宅設備のネット通販で人気のミラタップ（miratap inc.／旧社名：サンワカンパニー）代表取締役社長・山根太郎氏。2人目の主人公は、高級フランス料理店ジョエル・ロブション（Joel Robuchon）グループCEO、ルイ・ロブション氏。
【写真】出演者ズラリ！昨年3月に終了した『セブンルール』
これまで『セブンルール』では、さまざまな分野で活躍する女性に密着し、その人が“いつもしている7つのこと”=“セブンルール”を掘り下げてきた。その系譜を継ぐ『THE RULES』では、番組のコンセプトはそのままに、数にこだわらずその人の“ルール”を見つけ、なぜそれにこだわるのかをひもといていく。
さらに、密着相手も一味違う。これまで活躍する“女性”に密着してきた同番組だが、今回はどちらも男性を取り上げる。1人目の主人公は、デザイン性の高い住宅設備のネット通販で人気のミラタップ（miratap inc.／旧社名：サンワカンパニー）代表取締役社長・山根太郎氏。2人目の主人公は、高級フランス料理店ジョエル・ロブション（Joel Robuchon）グループCEO、ルイ・ロブション氏。