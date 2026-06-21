寝る前、ママさんと一緒にベッドにいたワンコが、「何かいる！」と急に怯え始めて…？ワンコが見えない敵と戦う光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破しています。

【動画：夜、寝る前のベッドで『なにかいる』と怯え始めた犬→突然飛び降りて…まさかの『ビビりすぎている光景』】

寝る前にワンコが怯え始めて…

YouTubeチャンネル「むぎゅっとメイちゃんねる」に投稿されたのは、ビーグルの「メイ」ちゃんの不思議な行動です。ある日の夜、ママさんがメイちゃんと一緒に寝ようとしていたら、急にメイちゃんが逃げるようにベッドから飛び降りたそう。

「何かいる…」というように不安そうなお顔で立っていたかと思うと、ビクッビクッと何かを避けるような動きをしながらベッドの上を覗き込むメイちゃん。ベッドの上にはママさんしかいないのにビビりまくって、呼んでも戻ってこなかったとか。

見えない敵にビビりまくり！

メイちゃんはドアの前にお座りして、いざという時に守ってくれそうなパパさんが寝室にくるまで待つことに。そしてパパさんがやってきたら「怖かった」と訴えてから、勇気を出してベッドの上に戻ったそう。

しかしまだマットレスをじっと見たり匂いを嗅いだりして異変がないか確認し続けていて、大人しく寝てくれる気配はありません。ようやく横になっても、「うわっ、やっぱり何かいる！」とすぐに飛び起きてしまう始末…。ご本人は至って真剣ですが、見えない敵と必死に戦っている光景に思わず笑ってしまいます。

ワンコにだけ何かが見えている？

パパさんはメイちゃんを安心させるために、マットレスに触れて小さな虫すらいないことを確認してあげたそう。その間、「怖いよ～」とママさんにピッタリくっついて、絶対に離れようとしなかったというメイちゃん。何もいなかったことを伝えたら、さすがに警戒を解いて寝てくれるかと思いきや…？

なんとその後もメイちゃんは、「怖くて眠れないよ～」と1時間ほどぐずり続けたとか。小さな子どものような姿は可愛いですが、「何か見えているの…？」と最後にはママさんも怖くなってしまったのでした。

この投稿には「可愛いな～！」「面白い」「癒されます」「何か感じるものがあるんでしょうね」「犬は霊が見えるみたいなので、多分なにか居ますね笑」といったコメントが寄せられています。

メイちゃんは甘えん坊なところや、怖がりなところが愛くるしい女の子。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「むぎゅっとメイちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「むぎゅっとメイちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。