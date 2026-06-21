「for real」の意味は？驚いたときに言ってみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「for real」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「real」の意味を考えるとわかるかもしれません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「マジ？／本当に？」でした！
「for real」は「マジ？／本当に？」という意味のフレーズ。
相手が言ったことに対して、驚きを持って言う言葉で「really」＝「本当に？」と同じように使うことができます。「really」よりもカジュアルな口語表現です。
しかし、若者世代だけではなく、全世代共通して使うことができるメジャーな表現ですよ。
A：「 It’s gonna snow this weekend!」
（今週末雪降るんだって！）
B：「For real?」
（え、マジ？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部