ラグビー日本代表の宮崎合宿に参加中のFLリーチ・マイケル（37＝BL東京）が21日、同市内で取材に応じ、7月に控える世界12強による新国際大会「ネーションズ選手権」に向けて「そろそろ勝ちにこだわらないと成長しない。僕の一番悪いくせだが、“チームとして成長する試合にする”というのはやめようと思う。全部勝ちにいく」と覚悟を示した。

同大会では7月と11月に欧州6カ国対抗の6チームと各1試合ずつ対戦。11月最終週に順位決定戦を行い、最終順位を決める。現在、世界ランキング12位の日本にとって、相手は全て格上となるが、「ファンが一番見たいのは、やっぱり勝利」と強調。日本国内での試合は7月4日のイタリア戦（東京・秩父宮ラグビー場）、同18日のフランス戦（東京・MUFG国立）の2試合に限られるだけに、必勝を誓った。

取材前にはサッカーW杯北中米大会の日本―チュニジア戦をテレビ観戦したそうで、「もちろん」と大いに刺激を受けているという。

この日はゴールラッシュに沸いたが、リーチが感銘を受けているのはディフェンスだそうで、「すげえ頑張るなと思って。今年になって、凄く泥臭くなったと思う」。侍ブルーに学び、泥臭く、目の前の1勝をもぎ取りに行く。