「39歳になりました」辻希美、39歳のバースデーショット！ 夫・杉浦太陽や友人たちとの誕生日会を公開
タレントの辻希美さんは6月21日、自身のInstagramを更新。39歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】辻希美、39歳のバースデーショット！
辻さんは「沢山の友人にお祝いしてもらい幸せな誕生日でした 30代ラスト‼ 健康に気をつけて自分らしく仕事に育児に頑張ります これからもこんな私ですが、宜しくお願いします」と続けました。
この投稿には記事執筆の21日時点で2万9000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】辻希美、39歳のバースデーショット！
「6月17日に39歳になりました」辻さんは「時差投稿になりますが 先日6月17日に39歳になりました」とつづり、6枚の写真を投稿。17日に39歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族や友人に囲まれて誕生日を祝う集合ショットや辻さんの写真が飾られた巨大なバースデーケーキ、俳優でタレントの夫・杉浦太陽さんとのツーショットなどを披露しています。
この投稿には記事執筆の21日時点で2万9000件を超える「いいね！」が寄せられています。
「20年来の友達がlunchに誘ってくれて 」15日の投稿では、「今日は20年来の友達がlunchに誘ってくれて @konas_coffee で誕生日のお祝いをしてくれました」と、友人たちとのランチの様子を披露している辻さん。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこし、友人たちに囲まれて「なかなか会えないけど久しぶりな感じがなく、めーちゃ笑いエンドレスで話しまくりました」と、楽しい時間を過ごしたことを報告しました。
(文:福島 ゆき)