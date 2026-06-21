◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

日本代表MF/FW佐野海舟選手が2試合連続フル出場で勝利に貢献。試合後には4点目につながったクロスの場面に言及しました。

3点リードの後半38分、中盤から相手ペナルティーエリア内まで飛び出すとクロスで折り返し、MF/FW上田綺世選手のヘディングゴールをアシスト。日本の勝利を決定付ける4点目を演出しました。

試合後の取材では「ボールは少し高かったですけど、上田(綺世)選手が本当にいい形でヘディングしてくれて感謝したいです」とアシストの場面を振り返りました。

チームで今大会2試合連続フル出場を果たしたのは、フィールドプレーヤーではDF伊藤洋輝選手と佐野選手の2人のみ。そんな中で試合終盤に敵陣深くまで走り込んで決定的な仕事をしたことに、「ああいう風にみんながキツいときに動けるのが自分の良さだと思う」と話しました。

2試合を終えて日本は勝ち点4を獲得し、グループステージ突破圏内の2位。第3節は3位のスウェーデンと直接対決です。「まだ何も決まっていない」と気を緩めなかった佐野選手は、「切り替えてまたチーム全員で同じ方向を向いて、3戦目に向かってやっていきたい」と日本時間26日のグループステージ最終戦へ意気込みました。