【モンテレイ（メキシコ）＝木口慎太郎、林信登】強さが本物であることを世界に見せつけた。

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ２戦目でチュニジアに４―０で完勝。決勝トーナメント進出に大きく近づき、国内外のファンが一体となった盛り上がりは１戦ごとに加熱している。

チュニジア戦で今大会２試合連続となるゴールを決めた鎌田大地選手（２９）。活躍の原動力は、支えてくれた家族への思いだ。前回カタール大会の悔しさをバネに、大舞台で最高の恩返しを果たす。

愛媛県伊予市で生まれ、３歳からサッカーを始めた。中学でＪリーグ・ガンバ大阪の下部組織に入り、親元を離れて大阪府岸和田市の祖父母宅で暮らした。

ただ、思春期だったせいか、コミュニケーションがうまくとれず、祖父母から両親に「面倒を見切れない」と言われたことも。父の幹雄さん（５７）は愛媛から車で駆けつけ、世話の継続を強くお願いした。鎌田選手はその様子を陰から見ていたという。

週末の試合に車で片道４時間半かけて応援しに来てくれた幹雄さん、家計を支えるためにパートで働き始めてくれた母。３人きょうだいの長男の鎌田選手は「サッカーで両親に楽をさせる」と誓った。

東山高（京都）を卒業後にＪリーグ・サガン鳥栖に入団すると、両親に腕時計と手紙を贈った。手紙には自筆で「今まで応援してくれてありがとう」などと感謝をつづった。世界最高峰のイングランド・プレミアリーグでプレーする今も、両親への誕生日プレゼントは欠かさず、年に数回は試合に招待する。

前回カタール大会は全４試合に先発出場したものの、無得点に終わり、チームもベスト１６で敗退した。大会後の家族旅行で鎌田選手は「自分の大会ではなかった」と悔しさをにじませたという。

サッカー選手の全盛期と言われる２０代後半で迎える今大会への思いは強い。現地で観戦を続ける幹雄さんが「十分過ぎる親孝行」と話す通りの活躍ぶりだ。

初戦のオランダ戦は、小川航基選手（２８）の強烈なヘディングに反応し、鎌田選手の頭をかすめて軌道を変えたことで同点ゴールが決まった。チュニジア戦では、ペナルティーエリア左からのパスに合わせて先制点を奪った。

１次リーグ突破はまだ決まっておらず、２試合連続得点にも満足はしていない。鎌田選手は「スウェーデン戦もみんなで勝ち点３を狙っていきたい」と力を込めた。（モンテレイ 林信登）