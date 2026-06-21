２試合続けて勝利を呼び込んだ。広島・小園海斗内野手（２６）が２１日のヤクルト戦（神宮）で決勝の２点適時二塁打を放ち、チームを２―１の勝利に導いた。

０―０で迎えた５回二死一、二塁。ヤクルト先発・高橋の直球を逆らわずに左翼線へ運び、走者２人を迎え入れた。これが決勝点となった。

小園は「打ったのはストレート。コンパクトに打ち返すことができました。岡本が頑張っているので、先制することができて良かったです」と振り返った。

１９日の同戦では守備で失点につながるミスがあり、翌２０日はスタメンから外れた。それでも代打出場した２０日の試合では今季１号２ランを放ち、逆転勝利の流れを呼び込んだ。この日は「５番・三塁」で２試合ぶりに先発復帰。決勝の２点適時二塁打で期待に応えた。

適時打は５月２３日の中日戦（バンテリン）以来、約１か月ぶり。前日の代打２ランに続いてこの日も２打点をマークし、直近２試合で４打点と勝負強さを発揮した。

前日の代打弾に続き、この日は先制＆決勝打。背番号５が２日連続で勝利を呼び込み、交流戦明け最初のカード勝ち越しの原動力となった。