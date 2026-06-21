

LEX、LANA

NHK Eテレでは、202年8月下旬に、特集番組「居場所を探す君へ 〜LEX LANA 10代の魂と響きあう歌〜」（仮）の放送を予定。若者の孤立感が高まるとされる新学期の始まりを前に、番組では、10代の声に耳を傾け、今の社会を生きる若者たちが置かれている実情と、その内側にある“リアル”な感情を見つめていく。

向き合うのは、独自のスタイルと音楽性で若者からカリスマ的な支持を集めるLEXと、弱冠22歳ながら新時代を代表するディーバとの呼び声高いLANA。兄妹でありながらそれぞれの領域に多くのファンを持つアーティストだ。

HIPHOPシーンで、時代を象徴する存在として注目を集める一方で、彼ら自身もまた、厳しい家庭環境や孤独、居場所のなさ、生きづらさを抱えながら歩んできました。そんな 2 人が、悩みや迷いを抱える若者の声を聞き、「居場所」とは何か、「生きづらさ」とどう向き合うか、ともに考えていく。

いまを生きる10代との対話を通じて、LEXとLANAが何を感じ取り、どのような歌を紡いでいくのかをドキュメント。

【学校、家庭、SNS… 10代のリアルな声を募集】

番組では現在、NHK ONEで全国の10代から「いま抱えている悩みや想い」の声を募集。

・学校生活に関する悩み

・家庭の事情や、年齢以上の役割を背負っているなどと感じていること

・友人関係の中で感じる孤独感や、居場所のなさ

・SNS での誹謗中傷や、人間関係の悩み・ストレス

・大人には打ち明けづらい悩みや、将来への漠然とした不安

URL：https://www.nhk.jp/g/music/blog/n_o2irs4c/

■番組情報

「居場所を探す君へ〜LEX LANA 10代の魂と響きあう歌〜」（仮）

８月下旬 放送予定