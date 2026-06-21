横綱大の里（２６）＝二所ノ関＝が２１日、茨城・大洗町で行われた部屋の合宿に参加。公開稽古では三段目力士を相手に相撲を７番取った。

左肩の故障で２場所連続休場中で、夏場所は自身初の全休に終わった。この日は持ち味の左おっつけは１番のみで、左上手を取る動きが目立った。時々、左肩を気にするそぶりを見せ、万全ではなさそうだが「動いてきている。徐々に仕上げて精度を上げていきたい」と前向きだった。

部屋として初めての合宿。前日は大洗町の海鮮料理を楽しみ「美味しかったですね。すごい息抜きになった」と、名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）へ刺激を受けた様子だった。稽古の観覧者に向けたトークショーでは「名古屋は休場明けの場所になる。しっかりと準備して、もちろん出るつもりでいますし、出るからには優勝を目指して頑張ります」とキッパリ。力強く復活優勝を誓った。

師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「圧力は出ている。（休場した先場所と比べ）別人になってて良かった。あさってから大阪で合宿をして、しっかり追い込んで名古屋に入れたら」と語った。

そして「しっかりケツをたたいて、ばちっと稽古させて、なんとか復活できるように。そんな気持ちで本人もやってると思いますけど」と意気込みを口にした。一方で「体と相談しながら。どうしても精度が上がらず、痛みがあるようだといろいろな選択肢がある」と、慎重な姿勢も示した。