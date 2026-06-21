“不世出”という言葉が誰よりも相応しいスーパースター中のスーパースター、「キング・オブ・ポップ」ことマイケル・ジャクソン。その突然の訃報から、もう約17年もの時が流れた。そんなマイケルの半生を描く伝記映画『Michael／マイケル』が公開されるや、早くも『オッペンハイマー』（2023年）の記録を抜き、「伝記映画興行収入ナンバーワン」の称号を獲得している。

参考：『Michael／マイケル』日本興行が世界中から注目されている理由と続編の可能性

今後、さらに興行収入が伸びていくことが期待される本作『Michael／マイケル』だが、同時に賛否の声も飛び交っている状況だ。ここでは、マイケル・ジャクソンのファンでもある筆者が、さまざまな意見がぶつかり合う背景を解説しつつ、本作が何を成し遂げようとしたのかを語っていきたい。

マイケルの青年期から大人になるまでを演じるのは、マイケルの実の甥で、ジャクソン・ファミリーの三男であるジャーメイン・ジャクソンの息子ジャファー・ジャクソン。作品が描くのは、マイケルが幼少時代から名実ともに世界のスーパースターになるまでと、彼が高圧的な父親ジョー（コールマン・ドミンゴ）の執拗な管理と暴力から逃れようとする姿だ。

特徴的なのは、ジャファー・ジャクソンのパフォーマンスや人間ドラマの進行とともに、全編でふんだんに実際の楽曲が使用されていることだ。劇場の音響設備でマイケルの数々のヒットソングが次々に流れていく。マイケルの状況は常に進み続け過剰になっていくため、「スタート・サムシング」のフレーズが何度も象徴的に表れる。この贅沢さが、本作のヒットの第一要因であるだろう。あらためて映画館でマイケルの楽曲を聴くことで、その圧倒的なカリスマ性を再認識するのである。

こうした楽曲使用を可能にしたのは、遺産管理団体「マイケル・ジャクソン・エステート」が、本作に全面協力しているからだ。これによってマイケル関連の楽曲で全編を埋め尽くすといった、音楽映画としてのアプローチも可能となった。一方でエステートの会計処理について、マイケルの子と団体とは一部対立関係にある。また、マイケルの妹ジャネット・ジャクソンの協力が得られなかったことで、ジャネットの存在も映画では描かれなかった。

本作の内容に迫っていく前に整理しておきたいのは、情報が不足していることが、各人の作品の評価に大きな影響を与えているということだ。まず、最も誤解している層について。それは、マイケルが未成年に対し性的虐待をしていたという内容の告発や裁判があったことで、いまだに疑いの目を向け、本作がそこに言及していないことを問題視する者たちだ。しかし事実として、マイケルはその後刑事裁判での無罪を勝ち取っているのだ。

もちろん当事者でなければ本当のことは分からないため、完全無罪とはいっても真実は分からないのは確かだ。とはいえ、訴えの内容や、後年発表された告発ドキュメンタリーの内容にも客観的事実と異なる証言が複数あり、潔白だったはずのマイケルが、警察やマスコミに不当な扱いを受けたと見る向きが多くなっている。この状況を知らずに、メディアが広めた過去の悪評を基に本作の内容を批判するというのは、さすがに悪質だろう。日本でも一部批評家が、その愚をおかしてしまったことは嘆かわしいことだ。

だが、それでは批評家や評論家みんなが、一様にそうした無知から本作を批判していたのかというと、それも誤解だろう。本作はマイケルの熱心なファンであれば、だいたい知っている情報ばかりで構成されているのも確かなことである。本作の内容が、父親との確執を主軸に、有名エピソードを楽曲とともに足早に描いただけであり、いかにもエステートの協力によって骨抜きにされているのではないかという批判は、十分成り立つ。このように考えれば、高評価をしない批評家を全て同一視して無知だと決めつける意見もまた、理不尽な見方だといえる。

一方で無知な批評家に対して、この映画がマイケルの人生の途中までを描く作品であるから裁判の描写がなくて当たり前なのだという主張もまた、勘違いのようである。プロデューサーが述べているように、本作は当初からマイケルの敷地にある「ネバーランド」が捜査されるシーンからスタートするなど、実際に裁判の描写が存在していたのだという。（※）

しかし撮影が完了したタイミングに、なんとマイケルが告発者と和解をする際に、映画などで訴訟について描写をしたり言及をしないという条件に同意していた事実が判明したのだ。これによって、エステートの協力を得ていた本作は内容を大きく変えざるを得ず、公開を一年延期して追加撮影をすることとなった。つまり、アントワン・フークア監督をはじめ、本作のクリエイターたちもまた、訴訟を描くことが必要だと感じていたのだ。

だから、すでに多大なエステートの協力を得ていた本作は、そもそもマイケルへの当時の疑惑そのものを描くことが法的に無理だったということになる。そう考えれば、本作が厳しい法的制約のなかで、結果としてこのようなバランスに落ち着いたことは必然的だといえるのである。だから、このバランスを批判するのであれば、それは監督や脚本の不備というよりは、法的チェックの粗さを含めた、そもそもの企画段階からの失敗に目を向けなければならなくなる。

だが、本作はすでに続編の製作が動き出しているのだという。これが実現すれば、おそらくマイケルの後半生とともに、今度は本当に訴訟の問題を描くことになるはずだ。そのためにはエステートとの関係が見直されたり、法的な問題を解決するためにあらゆる努力が払われるのだろう。内容的には、セルゲイ・エイゼンシュテイン監督の『イワン雷帝』1部、2部がそうだったように、一人の歴史的な人物の光に対する影を描く後編が生まれることになるはずである。

とはいっても、もちろん本作が栄光だけを描いていたわけではない。父親という重圧に苦しめられるマイケルの姿が、本作では悲痛なものとして描かれている。兄弟姉妹の多い大家族のジャクソンファミリーの一員として生まれたマイケルは、父親の体罰を含めた高圧的な指導のもと、ものごころついた頃からパフォーマンスを叩き込まれていた。音楽的才能に恵まれた兄たちをさらに凌駕する天才であるマイケルだったが、一挙手一投足を見られ怒鳴られるという状況で、怯えながら歌い踊るしかなかったのだ。

劇中で描かれるように、マイケルは圧倒的なパフォーマンスで大勢のファンを生んでいったが、同時に非常に内向的かつ人付き合いにも消極的で、部屋にこもるようなタイプだった。これは、幼少期に父親に強く支配されていた影響だと考えられる。本作ではそんな孤独さを強調するためか、チンパンジーのバブルスは登場するものの、マイケルが親交のあったダイアナ・ロスやブルック・シールズ、エマニエル・ルイス（エマニエル坊や）などの存在も排除されている。

マイケルは、『オフ・ザ・ウォール』（1979年）や、「世界で最も売れたアルバム」として知られる『スリラー』（1982年）、『バッド』（1987年）など、世界的ヒットを連発し、ツアーでも大勢の動員を獲得していったが、一方で“奇人、変人”として、多くは事実と反するゴシップのネタにもなった。「エレファント・マンの骨を購入しようとしている」といったようなデマを、マイケル自身がネタにするようなこともあった。そういったメディアの餌食になったのは、本人のコミュニケーションの方法が特異であった理由もあるのだろう。

しかしマイケルのファンは、それが彼特有の優しさや純粋さ、そして家族との関係によって醸成されたものだということを知っている。本作が伝記映画として、そのことを整理しながら一本の線に繋げて描いたことで、ファン以外にもマイケルのそうした人間性というものが、無理なく伝わったのではないだろうか。また、ギャングの抗争問題を自分なりに解決しようとしたり、病気の子どもたちの力になろうとするなど、他人への強い共感性から“世界を変える”ことに尽力したことも、しっかりと描かれている。

マイケルが逮捕された1993年、ファンであった筆者は学生時代の多感な時期に彼がメディアによって連日、面白おかしく中傷されていたことを、心の痛みとともに記憶している。そのことで学校で冷やかされたり、「そんな奴のファンなんかやめろ」と言われたことも、昨日のように鮮明に覚えている。もちろんマイケルの受けた傷とは比べられないが、子ども心にそれは辛い経験だった。

そんな筆者からすると、いまマイケルに向けられた、多くの誤解や奇異の目が、この伝記映画が大ヒットすることで解消され、ポジティブな見られ方をすることには、小さくない意味がある。マイケルはこの世を去ってしまったが、2009年に『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』が公開され、2026年に本作『Michael／マイケル』が公開されることで、マイケルの名誉が一部回復されたり、彼の誤解されていた部分が説明され、ポジティブな評価を受けるということを、ファンとして迫害されていた頃の過去の自分に教えてあげたいと感じる。

本作について、ドラマ性が薄いとする意見も目立つが、そうした時代を生きてきた者としては、まずマイケルを、より妥当な位置に世間が置き直すことに大きく寄与したという点だけでも、意義深いものがあると主張したい。それほど、マイケルへのメディアの攻撃は執拗であり、世間の目は冷たかったのだ。そんな世間が悪びれもせず今回の映画を楽しく消費することには、ある程度の抵抗を感じるのも確かなのだが。

では、本作は一本の映画としてはどうなのか。批判的な意見としては、あまりに多くの楽曲が使われていることで、ミュージックビデオのようだとする指摘もある。しかし、マイケルの生涯というのは、劇中で描かれているように、幼い頃からステージでパフォーマンスをすることを強いられ、しかしそこに生きがいを見出したマイケルは、ソロとして独立してもそのままショービズ界で活躍し続けるというものだった。まさに、歌とダンス、エンターテインメントに尽力した人生だったのだ。そんな彼を描いた映画が、彼の音楽や、ジャファーによるパフォーマンスの再現で彩られていることは、むしろ必然なのではないか。

ミュージシャンや小説家、画家など、著名な人物の伝記映画は、世界中で数多く作られている。しかし、そのほとんどは、人生の出来事を“演劇風”に再現した部分で占められている。もちろん本作にもそうした部分はあるが、それが流れるように“音楽的”に表現されていることは、本作の大きな強みだと考えられる。

クライマックスである、ジャクソンズの「ヴィクトリー・ツアー」の場面は圧巻だ。ジャファー演じるマイケルは、父親のジョーからの離脱を、ステージ上で宣言するのである。会話によるコミュニケーションでなく、迫力ある歌とダンスと自身の言葉、そして視線という“パフォーマンス”全てによって。それこそが、マイケル・ジャクソンという人間の最も強い“本質”だというのだ。

それは一見すると、法的な問題によって新しく組まれた、本作の消極的な演出プランに見えるかもしれない。しかし、マイケルという傑出した存在を、誰も到達し得ないだろう、その圧倒的なパフォーマンスによって認知してきた者としては、その選択は正しいとしか判断できない。そして本作『Michael／マイケル』が、ファンだけでなく多くの観客の心を打ったのは、“まさにそこ（This is it）”だったのではないだろうか。

参考※ https://www.wsj.com/business/media/the-michael-jackson-biopic-that-nearly-blew-up-is-poised-to-be-a-hit-12315f64

（文＝小野寺系（k.onodera））