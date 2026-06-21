チュニジアを4-0撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント（T）進出に大きく前進。試合後、サポーターへのあいさつの光景が話題となっている。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。決勝トーナメント進出を視界にとらえた。

試合後のピッチ。昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、メンバー入りは叶わなかったが、チームを支えるメンター役として同行している南野拓実が掲げたものに注目が集まった。

サポーターにあいさつする際、南野が持っていたのは背番号「6」のユニホーム。大会直前に無念の離脱となった前主将、遠藤航のものだ。日本サッカー協会がインスタグラムで動画を公開すると、反響が広がった。

「南野くんが、遠藤のユニ持ってんのほんとに」

「今日も活力をありがとう！！今日も航くんのユニフォーム掲げてくれてありがとう！！！」

「南野さん遠藤キャプテン！！！これからもお願いします！」

「タキ！！！ワタのユニありがとう！」

「南野ーっ！遠藤選手のウェア持っている みんなの思いを力に変えて」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）