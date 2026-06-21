チュニジアを4-0撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント（T）進出に大きく前進。突破順位によって決勝Tの開始時間が異なるため、気の早いファンの注目を集めている。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。決勝トーナメント進出を視界にとらえた。

25日（日本時間26日）にはスウェーデンと対戦。引き分け以上でF組2位以内が決まる。1位で突破すれば、C組2位と29日（同30日）午前10時から決勝T1回戦。2位突破の場合は、C組1位と同日午前2時から戦う。日本時間30日は火曜日だ。

どちらの時間が見やすいのかは人によって様々だが、早くもXでは論争になっている。

「2時キックオフの方がマシやな、10時キックオフなら仕事中やし…」

「絶対になにがなんでも1位通過してくれ…」

「万一10時キックオフになったら職場全員で見てそう」

「大学生にとってどっちも変わらない」

「6/30って土日かな？と思ったら平日じゃんか」

「6/30休みなんでどっちでもええっすわ」

「次の試合によって、有給か徹夜かが決まる」

1次リーグ3位でも通過の可能性があるが、その場合の日時は確定していない。



（THE ANSWER編集部）