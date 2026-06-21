W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。後半、伊東純也が右サイドでファウルを受けた場面で、相手選手から受けた仕打ちにネット上は騒然となった。

注目されたのは後半15分の場面。右サイドから突破を試みた伊東を背後からアリ・アブディが倒してファウルに。伊東はピッチに座り脱げたスパイクの靴紐を結び直していた。アリ・アブディから差し伸べられた手にタッチした直後だった。アリ・アブディは手に持っていたボールを伊東に当てるように落とした。

苛立ちを隠せないような振る舞いが中継で映ると、ネット上の日本ファンが反応。無礼なワンシーンに騒然となった。

「握手したのに、伊東にボールぶつけたよ！？」

「あのチュニジアの選手、無駄に伊東にボール当てただろ最後」

「伊東にボールぶつけたやつにイエローだせや」

「今ボールぶつけてね？？？？？」

「今2番伊東にボールぶつけたやん」

日本はその後、後半24分に伊東、同38分に上田が加点し快勝。グループFで1勝1分のオランダと勝ち点、得失点差4で並んだが、総得点（オランダ7、日本6）で1点及ばず2位になった。25日（同26日）の第3節では、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）