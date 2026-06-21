◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で快勝。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。

試合後、ＦＩＦＡがスタッツに関するレポートを公開し、シュート数では上田がトップとなる５本を記録した。そのうち枠内は３本で２本が得点につながった。次点で伊東が２本放ち、そのうちの１本が得点に。またＤＦ冨安健洋、ＭＦ田中碧、ＭＦ中村敬斗が枠外、またはブロックされたものの１本ずつ放った。なおレポートでは、鎌田の先制ゴールはシュートとしてカウントされなかった。

また走行距離ではＭＦ佐野海舟がトップの１１キロ５０３メートルを記録。次点は田中の１１キロ１７７メートルで、攻守の要であるボランチの２人が、強度の高いプレーを続けた。

チーム全体で５９３本のパスを試み、５３５本のパスが通った中で、ＤＦ板倉から田中へのパスが、チーム全体の４・９パーセントにあたる２５本を記録した。また、次点は板倉から佐野へのパスで同４・５パーセントにあたる２３本。３バックの中央を担った板倉からボランチへのパスが攻撃のスイッチとなった。