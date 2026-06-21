ベルギー代表のＦＷジェレミ・ドク（マンチェスターＣ）が第１子誕生に立ち会うため、チームを一時離脱する可能性が出てきた。ロイター通信などが２１日までに報じた。ベルギーは２２日に第２戦でイランと対戦する。

２４歳のドクは背番号１１を背負い、初戦のエジプト戦（１△１）にも先発出場した。ただ英国にいる妻シーリーンさんが７月第２週に出産予定で、決勝トーナメント（Ｔ）に進出し、準々決勝まで進むと出産予定日と重なる可能性があるという。ドク本人は「どうしたいか、と聞かれれば第１子だし出産には立ち会いたい」と希望。一方で「サッカーには他に考慮すべき点があることも理解している」と葛藤を明かした。またＤＦブランドン・メヘレ（ブリュージュ）も７月第３週に妻が出産する可能性がある。

同国サッカー連盟はサポートする姿勢を示しており、英国へ行くプライベートジェットを手配する計画もあるという。

米大リーグでは選手が出産に立ち会う制度「父親リスト」がある。ドジャース大谷翔平投手も１９日（日本時間２０日）に利用し真美子夫人の第２子出産を迎えた。