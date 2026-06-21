◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

中日は、８回に一挙４点を奪い、逆転勝利を飾った。ベンチの采配がハマり、６カードぶりの勝ち越し。敵地でのカード勝ち越しは今季初めてとなった。

４点ビハインドの８回だった。岡林の二塁への内野安打と相手の失策で１死一、三塁とチャンスをつくった。８試合ぶりに４番復帰した細川が、高め直球を詰まらせながらも、右前に落とす適時打で１点を返すと、なおも２死一、二塁から高橋周が右前適時打で続いて、２点目を追加した。村松が四球を選んで、２死満塁としたところで、井上監督が阿部を代打に送った。

この日の試合前時点で、代打打率３割５分３厘（１７打数６安打）と勝負強さが光る阿部は、大勢の１５２キロの外角直球を右前へ。決勝の２点適時打に、この日の主役は「（大勢とは）今年３回、対戦があるけど、まっすぐが当たらなかったので、前に飛んでくれてよかった」と胸をなで下ろした。

巨人の先発・井上を前に６回２死まで、３安打無得点、７三振と苦戦した打線が、相手のミスを見逃さず、最後に意地を見せた。采配がハマった劇的勝利に、井上監督は「みんなが集中した結果。なかなか点数がとれないなかで、この回（が勝負）だっていう攻撃だった。逆転できる試合が増えるように、一戦一戦戦っていくだけ」とナインをたたえた。