◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

巨人が逆転負けを喫し、交流戦明け最初のカードは負け越しスタートとなった。

中盤までに３点を奪い、勝ちパターンで逃げ切り態勢に入ったが、４番手・大勢がマウンドに上がった３―０の８回。無死一塁から鵜飼の打球は二遊間へ。併殺コースと思われたが、二塁・浦田がグラブではじくプロ初失策で、一、三塁となった。１死後、細川に右前適時打を許すと、２死一、二塁では高橋周の打球は右前へ。一塁・ダルベックが飛び込めば届きそうな打球でもあったが、適時打となった。

２死満塁では代打・阿部に右前へ２点適時打を献上。右翼・佐々木は中継へ送球したようにも見えたが、そのまま転々と捕手へ。同点で食い止められる可能性もあった場面だった。４点を奪われるべくして奪われたように映ったイニング。記録に残るミスも、残らないミスも失点につながった。

橋上監督代行は「しっかり守ることは今のチームの基本」と指摘。その上で「もちろんミスしようと思って守っている選手はいませんから。ミスも付きものが野球。それぞれミスに関しては反省をしながら、少しずつゼロに近づけていく。それは練習をしながらしていくというのは、チーム全体でやることだと思っています」と語った。

上位混戦の中で半分以上残るリーグ戦。切り替えて次戦へ向かう。（田中 哲）