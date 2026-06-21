上田の活躍に「チュニジア戦のパフォーマンスは、契約を急ぐべき理由を物語っている」

日本代表FW上田綺世は6月20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2節のチュニジア戦に先発出場し、2ゴール1アシストの活躍を見せた。

オランダ1部フェイエノールトでエールディビジ得点王に輝き、プレミアリーグのクラブからも関心が高まっている上田に対して、英メディアは「リーズが契約を急ぐべき理由を物語っている」「W杯でのパフォーマンスによって彼の評判はさらに高まった」と取り上げている。

オランダ戦（2-2）に続いて先発出場した上田は、前半31分に強烈な右足のミドルシュートを沈めてW杯初ゴールをマーク。後半24分には前線へのフリックでMF伊東純也のゴールを演出し、同39分には右サイドからのクロスにヘディングで合わせて自身2点目を記録した。日本のW杯史上最多となる4得点の大勝に大きく貢献した。

英メディア「Football Insider」はプレミアリーグのリーズ「チュニジア戦の上田のパフォーマンスは、リーズが契約を急ぐべき理由を物語っている」と報じ「獲得する意欲を大いに高めたはずだ」と言及。「絶え間ないプレス、知的な連携プレー、印象的なフィニッシュは、ダニエル・ファルケ（監督）にとって完璧な選手と言える」と太鼓判を押した。

さらに、地元メディア「THE LEEDS PRESS」も「主役はリーズのターゲットである上田綺世だった」と取り上げ「フェイエノールトからの移籍はほぼ確実だ。その中でW杯でのパフォーマンスによって彼の評判はさらに高まった」と伝えている。同メディアによると、エバートンなども関心を示しており、現在の価格とされる3000万ポンド（約64億円）から要求額がさらに上昇する可能性もあるという。今季のリーグ戦で31試合25ゴールと結果を残したストライカーの去就が、W杯での活躍によって加熱している。（FOOTBALL ZONE編集部）