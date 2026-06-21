立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT 2026〜」を行った。

KNOCK OUT−BLACK61キロ契約3分3Rはレオナ・ペタス（34＝THE SPIRIT GYM TEAM TOP ZEROS/LARA TOKYO）は成尾拓輝（23＝究道会館）を2R29秒KOで勝利し、初参戦初白星を手にした。

1Rこそ成尾が勢いよく攻めるもレオナが巧みにかわした。2Rに入り、右ローから右ストレートでKO勝ち。「KO勝ちしてホッとします。父の日で先生2人に贈ります」と感謝の言葉を口にし、いい人ぶりを発揮した。

勝ったレオナは「まじで7カ月間試合があいて不安がありました。成尾選手強いのでKO率も高いのでいい選手で飲まれるかと思ったが、最高です」と笑顔。試合展開には「映像を見ないといっていたが、この1週間で見たのですが、1R越したら倒せるなと思った。相手の様子を見ながらやりました。というのは建前ですけど、でもブランクありましたね」と苦笑い。これからの目標は「まずはKNOCKOUTの60キロのベルトを狙いたいし、肘ありもやりたいし、ONEにも出たいし、全部やりたい」とどん欲。

1Rを終えて倒せるということには「ONEの試合を見てたら1Rは来るけど2R、3R来ないから」と分析済み。公開練習でスタミナと指摘したことには「まだ若いし、僕の格闘技人生もあるのでそこらへんもひっくるめて」と自慢げ。倒したパンチには「やっぱり石の拳です」とにこやかに話していた。「7カ月ぶりの復帰でレオナ・ペタス弱くなってるじゃないか。終わりなんじゃないかと思ってそれでも応援してくれたファンの皆さん、今後はKNOCKOUTを荒らしていくのでよろしくお願いします」と話していた。