サッカーのイングランド・プレミアリーグ、クリスタルパレスが２１日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「『チームメート、エディ・エンケティアのために』 鎌田大地が日本代表でのゴールパフォーマンスを語る。なんて素晴らしい男だ」と記し、所属する日本代表・鎌田大地のゴール後の写真とともに投稿した。

鎌田はＷ杯北中米大会のチュニジア戦で開始４分に２戦連続得点となる先制ゴール。その後、右手を受話器のようにして電話を掛けるようなゴールパフォーマンスを披露した。

試合後、鎌田は「（クリスタルパレスの）チームメートのエンケティアのセレブレーション。今季怪我が続いて苦しんでいる状態で、彼がプレミアでゴール決めたらやってくれと言われていたので。プレミアでゴールは決められなかったけど、Ｗ杯で決めたらやると伝えていた」と明かしていた。また、自身のインスタグラムには英語で「日本代表でプレーできるのは誇り。約束は守ったよ、兄弟」と記し、エンケティアに報告した。

クラブのフォロワーからは「間違いなく男らしい」「大地からのそれが好き。彼には残ってほしいな、一流の選手だ」「いい話だ。パレスに残って」「素敵。だからサッカーが好き」などとコメントが寄せられた。