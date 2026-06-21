日本勝利に渋谷のスクランブル交差点で“喜び爆発”　日本全国から森保ジャパンへ熱い声援

大盛り上がりだった、日本対チュニジア戦。

21日のお昼にキックオフし、メキシコに向けて、日本国内からも多くのサポーターが声援を送りました。

午後3時過ぎの渋谷スクランブル交差点では、信号が青になると、一斉に横断歩道に入り、日本の勝利を喜び合うサポーターの姿がありました。

決勝トーナメント進出に向けて大きく前進したチュニジア戦。

現地で、そして日本全国で、試合前からボルテージは最高潮になり、多くの人が声援を送りました。

決勝の地、メキシコ・モンテレイに駆けつけた日本人サポーターからは「絶対に勝ちたいです」「（Q. ずばり何対何で勝つ？）5−0」、日本でも多くのサポーターが勝利を願って、熱い声援を送りました。

初戦のオランダ戦でゴールを決めた中村敬斗選手（25）が、かつて所属していた都内のクラブでも、多くの子どもたちが応援です。

午後1時に始まった運命の第2戦。

試合開始わずか4分。

中村選手の折り返しを、鎌田大地選手（29）が合わせ、先制ゴール。

日本の先取点になりました。

鎌田選手の地元、愛媛県ではハイタッチする子も。

一方、アシストをした中村選手の後輩たちも大盛り上がりです。

そして前半31分、上田綺世選手（27）がゴールを決め、チュニジアを引き離しました。

その頃、東京・渋谷では、試合終了後に多くのサポーターが集結すると予想されることから“DJポリス”がマイクのテストをしていました。

前半を2−0で折り返した日本代表。

後半に入っても、伊東純也選手（33）が3点目のゴールを決めました。

さらに上田綺世選手がこの日2点目となる、ダメ押しの4点目のゴールを決めました。

そして午後3時前、試合終了。

日本が4−0で勝利しました。

試合終了後には「冨安（健洋）選手がすごく好きで素晴らしかったなと思って…」と涙を見せるファンの姿も。

また、中村選手の後輩からは「将来、中村敬斗選手みたいになりたい」といった声が聞かれました。

そして試合の結果を受けて、ワールドカップ初勝利の号外がでました。

号外を受け取った人：

うれしいです。このときを待っていました。

次のスウェーデン戦は、日本時間26日午前8時にキックオフです。