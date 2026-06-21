サイケデリックな世界観が再注目されている『ちびまる子ちゃん』がチチカカとコラボ！エスニック＆カラフルな限定デザインをチェック✨



国民的人気の『ちびまる子ちゃん』は2026年で原作連載開始から40周年。

これを記念して、エスニックファッション・雑貨ブランド「チチカカ」とのコラボアイテムの再販が決定しました！

秘蔵イラストを使った2柄はエキゾチックな雰囲気が満点。いつもの『ちびまる子ちゃん』のほのぼのイメージとはひと味違う世界観を楽しめますよ〜っ!!

【限定のオリジナルデザイン】

今回のコラボレーションで使われているのは、『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念して特別に公開された秘蔵イラスト。

「魔法のランプまるちゃんレトロポップ柄」は、ランプに入ったまるちゃんが鮮やかな花々に囲まれているというデザイン。レトロポップな色や模様にサイケデリックなテイストが感じられます。

「象と踊るまるちゃんパッチワークバンダナ柄」はモノクロでシック……？ いえいえ、よく見るとエスニックな模様があしらわれていたり、まるちゃんが隠れていたりと遊び心いっぱいです。

どちらもエスニックな要素が感じられて、チチカカとのコラボならではのオリジナル柄になっていますね〜！

【数量限定なのでお早めに♪】

販売されるアイテムは次のとおり！

・ちびまる子ちゃんエコバッグ（2860円）

・ちびまる子ちゃんプリントシャツ（6490円）

・ちびまる子ちゃんバンダナ（1430円）

・ちびまる子ちゃんメッシュポーチ（2420円）

・ちびまる子ちゃんジップ袋（1650円）

6月中旬に数量限定で入荷予定。チチカカ各店舗ほか、チチカカ公式オンラインショップ・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店で販売されます。6月15日現在、実店舗と公式オンラインショップでは予約受付中ですよ！

今年3月に発売されたものの、好評につき再販となったコラボアイテム。前回買い逃した方も、新たに知った方も、今回は売り切れる前にぜひゲットして！

※本文中の価格はすべて税込みです。

参照元：『ちびまる子ちゃん』×チチカカ 特設ページ、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい(c)Pouch

画像をもっと見る