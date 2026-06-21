300円だからコンプしたい◎ サンリオキャラがお惣菜に変身した、2026年6月発売「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ エビフライ
・マイメロディ 春巻き
・シナモロール ぎょうざ
・ポムポムプリン オムライス
・ハンギョドン アジフライ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターたちがお惣菜に変身！透明パックに入ったミニチュアマスコットサンリオの仲間たちがおいしそうなお惣菜になりきった、シュールで可愛いミニチュアマスコットが登場です。各キャラクターたちがエビフライや春巻き、ぎょうざといったお惣菜に変身し、透明パックにしっかりと入った仕様になっています。キーホルダー・チャームとしても使用できるため、お気に入りのバッグなどにつけて持ち歩くことも可能です。食べ物モチーフとサンリオキャラクターたちのユニークな融合を、ぜひ手にとってお楽しみください。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ エビフライ
・マイメロディ 春巻き
・シナモロール ぎょうざ
・ポムポムプリン オムライス
・ハンギョドン アジフライ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)