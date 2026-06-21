6月発売のガチャガチャから、「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」を詳しくご紹介します。ガチャガチャとは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。

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数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」が見逃せない！


バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。

サンリオキャラクターたちがお惣菜に変身！透明パックに入ったミニチュアマスコット

サンリオの仲間たちがおいしそうなお惣菜になりきった、シュールで可愛いミニチュアマスコットが登場です。各キャラクターたちがエビフライや春巻き、ぎょうざといったお惣菜に変身し、透明パックにしっかりと入った仕様になっています。キーホルダー・チャームとしても使用できるため、お気に入りのバッグなどにつけて持ち歩くことも可能です。食べ物モチーフとサンリオキャラクターたちのユニークな融合を、ぜひ手にとってお楽しみください。

詳細情報

▼商品名
サンリオキャラクターズ なりきりお惣菜マスコット

▼メーカー
バンダイ

▼発売日
2026年6月

▼価格
税込300円

▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ エビフライ
・マイメロディ 春巻き
・シナモロール ぎょうざ
・ポムポムプリン オムライス
・ハンギョドン アジフライ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)