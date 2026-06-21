「熱い2人」山崎賢人、山田裕貴との“キングダムコンビ”2ショット！ 「素敵な2S」「山山コンビだいすき」
「熱い2人」山崎賢人、山田裕貴との“キングダムコンビ”2ショット！ 「素敵な2S」「山山コンビだいすき」
俳優の山崎賢人（※崎は「たつさき」）さんは6月21日、自身のInstagramを更新。俳優・山田裕貴さんとのツーショットを披露しました。
【写真】山崎賢人、山田裕貴とのツーショット！
「キングダムコンビ！！」山崎さんは「今日22:30〜日本テレビ『メシドラ』に出演してます！ メシも、美味くて、馬にも、乗れて 楽しかった！！！」とつづり、2枚の写真を投稿。俳優・山田裕貴さんと同じポーズでのツーショットやカウボーイハットをかぶって乗馬をする姿などを披露しています。
この投稿にコメントでは「素敵な2S」「熱い2人」「笑顔可愛すぎ」「乗馬姿もかっこいい」「カッコいい」「2s嬉しすぎるー」「山山コンビだいすき」「キングダムコンビ！！」「乗馬素敵」など称賛の声が寄せられています。
「イケメン集合なスペクタル映画」2日の投稿では、7月17日公開の主演映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアでの吉沢亮さんとのツーショットや山田裕貴さん、橋本環奈さん、志尊淳さん、神尾楓珠さんなど出演者との豪華なショットを多数披露している山崎さん。ファンからは「イケメン集合なスペクタル映画」「公開が待ち遠しいよー」「待ち遠しいなぁ〜」「ビジュ良すぎ二人共」「おにかっこっいいい！」「山崎賢人と吉沢亮が並んだイケメンの破壊力よ」「眩しすぎる2人」と歓喜の声が寄せられ、人気シリーズの第5弾となる新作公開に注目が集まっています。(文:福島 ゆき)
外部サイト