6月18日、競輪のグレードレース『第77回GI高松宮記念杯競輪／第4回GIパールカップ』のイベントゲストに登場した益若つばさの投稿が話題になっている。

【写真】美スタイルが際立つ！ 競輪ユニフォームを着用する益若つばさ

益若つばさデザインのユニフォーム

この日、決勝戦が行われた『G1パールカップ』選手が勝利者インタビューで着用するユニフォームデザインを手がけた関係で、ゲスト出演した益若。

公営競技は車券などを購入した人が結果を分かりやすいように、1枠選手が白色、2枠選手が黒色といったようにレース中のユニフォームに関しては決められた色のユニフォームを着用しなければいけないルールがある。

そのため益若がデザインした淡いピンクや紫、グリーン系のファンシーなユニフォームは非常に新鮮で、現役のガールズ競輪選手からも絶賛の声が上がることに。

佐々木恵理選手は引用投稿で、

《非常にかわいいのでこういう新しい切り口の活動続けて欲しいです。益若つばささん世代の選手も多いのでみんな嬉しかったはず！》

競輪タレントの市口実紗紀も、

《ガールズのユニフォーム可愛すぎるん》

と投稿。一方で男性ファンからは、

《ユニフォームの情報入ってこないんだけど》

《もはや乳がG1》

《でつかい》

空気抵抗を軽減するためボディにフィットする、競輪のユニフォームを着用した益若のボディラインに釘付けになった男性ファンも多かったようだ。

また益若の変わらぬ若さを指摘する声も続々。

《40代には絶対見えんぞー！！》

《歳取らないね》

一方で、

《指がすげー長い》

と、加工疑惑を指摘する人もいた。

「指の長さを指摘された写真に関しては撮影角度も関係しているとは思いますが、写真を撮る時に美肌になる写真アプリを使用する女性は多いですからね。それによって普段と印象が変わるケースもあるので、加工しなくても十分美しい女性タレントは使わない方が本来の魅力が伝わる気がします」（芸能ライター）

益若の投稿が話題になっているだけに、競輪業界としてはユニフォームのデザイナー＆イベントゲストに彼女を起用したのは大成功かも！