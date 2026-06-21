広島が２１日のヤクルト戦（神宮）に２―１で競り勝ち、２連勝とした。交流戦明けのカードを勝ち越し、ヤクルト戦では昨年５月以来となるカード勝ち越し。セ・リーグ相手には４カード連続の勝ち越しとなり、借金を１２に減らした。

赤ヘル打線は初回二死満塁、２回二死二塁、４回二死二、三塁と再三の好機をつくりながら、得点を奪えなかった。それでも０―０の５回二死一、二塁で小園海斗内野手（２６）が左翼線へ２点適時二塁打。約１か月ぶりの適時打で均衡を破り、これが決勝点となった。

先発・岡本駿投手（２４）は立ち上がりから力強い直球を軸にヤクルト打線を封じた。３回は一死一、二塁、６回は一死二、三塁のピンチを迎えながらも粘投。オスナの犠飛で１点を失ったが、なお二死一、二塁でモイセエフを中飛に打ち取り、最少失点で切り抜けた。岡本は６回９７球、３安打１失点、６奪三振でチーム単独トップの６勝目（３敗）。自身３連勝を飾った。

終盤は救援陣が踏ん張った。７回は高が一死一、二塁のピンチを無失点でしのぎ、８回はハーン、９回は森浦が締めて８セーブ目。投打がかみ合った広島が接戦をものにした。