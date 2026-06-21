オリオールズ戦で見せた好守

【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に先発登板した。4回には好フィールディングを披露し、ピンチ拡大を防いだ。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」も、右腕が見せた“猛チャージ”に称賛の言葉を並べた。

連打を浴びて迎えた4回無死一、二塁のピンチ。ここで打席に入った6番カウザーは、自らも出塁しようとセーフティ気味の犠打を試みた。山本は打者がバントの構えを取るのを瞬時に確認し、マウンドから駆け降り打球に向かってダッシュ。捕球するとすぐさま反転して三塁に送球し、二塁走者をアウトにした。

山本が見せた好守に放送席も注目。実況のスティーブン・ネルソン氏は「彼はとても美しい守備を見せますね」と目を細めると、解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も「非常にうまかったです」として体の使い方を称賛。

5連勝を狙った山本だったが、この試合は6回3失点で降板。ドジャース打線も相手先発のロジャーズに苦戦し援護できず、8勝目はお預けとなった。毎回のように走者を背負う苦しい投球となったが、粘りの102球は次回登板につながるはずだ。（Full-Count編集部）