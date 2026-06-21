◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目のＷ杯に出場している日本は、１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。アジア勢最多４ゴールを奪っての勝利。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

序盤から新監督を迎えたチュニジア相手に主導権を奪い、世界の強豪の仲間入りをしたことを印象付ける大勝。前回までのＷ杯で１勝３敗３分けだった第２戦で、圧巻の勝利を収めた。

日本の大勝を、韓国メディアも続々報道。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「韓国とあまりに違う！」との見出しをつけ、日本の戦いぶりを詳細に伝えた。日本同様、第２戦を苦手としていた韓国は今大会の第２戦でメキシコに黒星。「日本はジンクスを完全に払しょくした。韓国はジンクスを振り払うことはできなかった」と対比して報じた。

サッカーメディア「Ｂｅｓｔ Ｅｌｅｖｅｎ」は、アジア勢で過去最多得点＆最大得点差の勝利だったと報道。「さまざまな意味で日本サッカー史に残る快挙となった」と伝えた。