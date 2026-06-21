バスケットボール女子日本代表が２１日、味の素ナショナルトレーニングセンター（東京・北区）で９月のW杯（ドイツ・ベルリン）に向けた強化合宿を報道陣に公開した。バセドウ病を公表した２１年東京五輪銀メンバーのＰＦ宮沢夕貴主将が練習後、取材に応じ「病気と向き合いながらも、選手として、主将として日本を引っ張っていきたい」と、覚悟を示した。

昨年１１月頃、体調がすぐれず、同１２月に病院を受診し、甲状腺ホルモンの過剰分泌を引き起こすバセドー病と診断された。微熱が続いたり、疲れやすくなる時がある症状に悩まされた。病気と向き合ううちに、「自分の弱さは認めている。表に出して、次に進みたいと思った。それに一番は同じ病気で闘っている人が、少しでも前向きになれたらと思って」。３３歳の誕生日前日の６月１日に、勇気を出してインスタグラムで公表することに決めた。

病気を公表後は「精神的な波があるよ」などと、同じ病気の人からダイレクトメッセージが届いたり、「同じ病気と闘っている人が多いなと思った」と、反響があったという。コーリー・ゲインズ監督には２月の招集前に病気について伝えた。「リーダーシップがある」と信頼は揺らがず、２月に主将に指名された。薬を服用するなど、体調とも相談しながら責務を全うするつもりだ。

W杯はこれまでとは違う思いを持って挑む。「病気を言い訳にしたくない。世界を相手にどこまでできるか。結果にこだわりながら、チャレンジしたい」と、並々ならぬ思いを持って大舞台へ向かう。