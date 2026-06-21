クセあり探偵を演じてみて…！【水沢林太郎】が語る“お仕事事情”についてネホハホ♡

2017年のデビュー以降、モデルや俳優として活躍中の水沢林太郎さんにインタビュー！今回は、Huluにて独占配信中のドラマ「メルカトル・ナイト」で演じた役についてから、作品の見どころまでたっぷりとご紹介します。気取らずフラットな水沢さんの姿にキュンとすること間違いなし♡

水沢林太郎のやすみじかん モデルとしても俳優としても、気取らず、飾らず、いつでも自然体……そんなナチュラルな空気をまとう水沢林太郎。 まるでやすみじかんのような瞬間を切り取ったオフ感のあるショットと素顔が知れるトークをお届けします♡

衣装もしゃべり方も……クセのある探偵を演じました

水沢さんが演じた、探偵・メルカトル鮎の個性的なファッションはいかがでしたか？ 「最初は着るのが恥ずかしかったです（笑）。汚してはいけないという緊張感もあり、ファッションを楽しむ余裕はありませんでした。 シルクハットははじめてかぶったのですが、普段の背の高さ以上に大きくなってしまうので、気をつけることが多かったです。まわりの方々には『似あうね』と言っていただけたのでありがたかったですね」

作品の見どころは？ 「ミステリーといってもホラーではないので「あーじゃない、こーじゃない」と想像しながら楽しんでいただけたらうれしいです。 個人的に注目してほしいシーンは、お芝居ではないですが……序盤のほうにある僕が帽子を投げているところ。CGに見えますが、5テイク目でちゃんと成功したシーンなのでぜひチェックしてください！」 Tシャツ 8,800円／モンキータイム（ユナイテッドアローズ池袋店）パンツ 60,500円／ヘリル（にしのや）スニーカー 13,200円／コンバース

INFORMATION Huluオリジナル「メルカトル・ナイト」 Huluにて独占配信中 Huluが送る1話完結の本格ミステリー「ミステリーシネマ」の一作。 タキシードにシルクハット、傲岸不遜な銘探偵・メルカトル鮎（水沢林太郎）と彼の助手兼作家の美袋三条（須賀健太）が挑む予測不能な推理劇は、ひとりの人気女性作家（恒松祐里）の怪しげな相談から始まる……。 原作は日本ミステリー界の巨匠・麻耶雄嵩。個性豊かなキャラと不思議な世界観は注目必至！！ ©麻耶雄嵩／講談社 ©HJホールディングス PROFILE 水沢林太郎 みずさわ・りんたろう●2003年2月5日生まれ、埼玉県出身。MEN’S NON-NO専属モデル。2017年に俳優デビュー。 数々の作品で存在感を発揮し、2025年には『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でNHK大河ドラマに初出演。待機作も続々とひかえる、期待のマルチプレイヤー俳優。 撮影／是永日和 スタイリング／深澤勇太ヘア＆メイク／菅井彩花 取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海