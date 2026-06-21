「高松宮記念杯競輪・Ｇ１」（２１日、岸和田）

古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が寺崎浩平（福井）マークからゴール前で差し切り、２０２３年以来３回目となる高松宮記念杯優勝を飾った。Ｇ１は前回の日本選手権（平塚）に続く１０回目。直線で中を割った簗田一輝（静岡）が２着で３着は犬伏湧也（徳島）。寺崎は落車滑入４着、郡司浩平（神奈川）は落車棄権となった。

先頭でゴールした瞬間も古性には歓喜の感情など湧かなかった。すぐに音がした後ろを振り返り、寺崎の落車を確認。３年ぶりの地元Ｇ１Ｖという喜びは半分以下、いやもっと少なかったかもしれない。

単騎で制したダービーの涙の優勝とは一転、寺崎とワンツーを決められなかった悔しさで笑顔はない。「寺崎が次元の違う走りをしてくれた。それだけに自分の技術不足を感じたし“しょうがなかった”で終わらせたくない」と唇をかむ。

今大会は１次予選２走目以降、中釜章成（大阪）、寺崎の後ろで若い力を懸命にアシストしてきた。「前の選手は信頼してくれていると思うし、それ以上に応えないと若い選手は育ちにくいと思う」と自分の立ち位置は理解している。それだけに素直に喜べないＶとなった。

しかし、これで今年の獲得賞金は２億円を超えた。２４年に自らが更新した年間獲得賞金３億８３１１万５５９６円を超える勢いだ。そしてグランドスラムまで競輪祭を残すのみ。「これからも一走一走、命をかけて走りたいと思う」。次こそはラインの仲間と抱き合って勝利の美酒に酔うつもりだ。