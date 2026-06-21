タレント・中山秀征が２０日（日本時間２１日）、サッカーワールドカップ北中米大会の日本対チュニジア戦が行われるメキシコのモンテレイスタジアムに出現。現地からレギュラー番組「シューイチ」（日本テレビ系）に中継で生出演した。

中山は２０日（日本時間）の同番組を、日本戦観戦（中継）のため、途中で抜け、空港に向かっていた。まさに綱渡りの弾丸旅だったが、２１日（日本時間）の同番組には無事に出演。スタジアムでサポーターに生取材するなど、現地の空気を伝えた。

自身のＳＮＳでは２１日早朝、上級クラスでの飛行機の移動中の様子や、空港到着後の写真をアップ。「おはようございます 東京を出発してダラス経由でモンテレイに到着しました」と報告。「ダラスでのトランジットではちょっと遅れましたが、無事に到着！！ スタジアムに向かいシューイチ生放送！！ いよいよチュニジアとの熱き闘いが始まります！！全力で応援します」とつづった。

コメント欄には「無事に到着しましたね。間に合って良かったです」「間に合って良かったね」「シューイチ見てます」などの声が届いている。