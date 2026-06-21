新潟県長岡市は7月から水道料金を約3割値上げする。生活に欠かせない水だが、値上げの背景には何があるのか。市民の反応を取材した。

■水道管の老朽化進み…長岡市 水道料金“約3割”値上げへ

新潟県長岡市にある理容室・中山理容所。お客の髪を洗うのは、店主の中山直人さんだ。

「蛇口をひねってから適正なお湯になるまで2分ぐらい。それがとてももったいない」



シャンプーやタオルの洗濯など多くの水を使う理容室。中山さんが水の使用量を気にするのには理由があった。

長岡市は7月、水道料金を平均で約3割値上げする。一般家庭では月1100円の負担増となる見込みだ。



この値上げの背景にあるのが、水道管の老朽化だ。





26年1月、新潟市東区で下水道管の損傷による道路の陥没が発生するなど全国で水道管の老朽化が大きな課題に。



長岡市も例外ではなく、水道施設の更新が急務となっている。

■法定耐用年数を超える水道管が33％ 各地で水漏れ発生

水道管の入れ替えに向けた試掘工事の現場。掘り出したのは敷設から55年が経った水道管だ。

長岡市水道局工務課の白井靖宏課長補佐は「内面も老朽していると推測されるので、計画に従って取り替える」と説明する。



長岡市の水道管の総延長は約2200km。



このうち法定耐用年数の40年を超える水道管が33％に上り、各地で水漏れが発生している。

■長岡市 理解・協力を呼びかけ「安全と安心守るための改定」

一方で水道料金の収入は、2009年から2024年までの15年間で15％減っていて、人口減少によりさらに減っていくことが予想されている。

しかし、水道事業は料金収入で運営する独立採算制となっているため、長岡市は料金の見直しを迫られているのだ。



長岡市水道局業務課の諏佐欣也課長は「物価高で生活が厳しい中、お客様には負担をおかけする。水道の安全と安心を守り、未来につなぐための改定なので、ご理解とご協力をお願いしたい」と呼びかける。

■理容室「3割はやっぱり大きい」 水の節約はサービスの質低下に…

理容室を営む中山さんが払う水道料金は家庭の使用分とあわせて2カ月で約2万円。

料金が値上げされてもシャンプーなど「理容業に使う水の節約はサービスの質を落とせないため難しい」という。



「3割はやっぱり大きい。私みたいな年になるとお客さんも年を取っていくので、売上がぐっと伸びるわけじゃない。利益率が下がっていくのできつい」

■工事現場「若い担い手は正直不足」

この値上げにより水道事業を維持できるのかといえば、そう簡単なものではない。

長岡市にある北澤工業の北澤晶社長は「水道管の入れ替え需要がこれから20年、30年と継続していく中では、若い担い手は正直不足している」と人手不足を懸念していた。



北澤工業では水道工事に携わる従業員はグループ会社とあわせて約20人。平均年齢は40歳を超えている。



北澤社長は「長岡は冬場に雪が降って掘削できないため、施工できる時期が限られている。限られた人材で仕事をしていくと受注できないタイミングもある」と話す。

■持続可能な水道事業へ“DX技術”活用

水道事業の維持に向け横たわるいくつもの課題。長岡市水道局も経費削減や作業の効率化に向け動き出している。

衛星画像をAIで分析し、水漏れ箇所を見つける新たな技術を導入。漏水調査の費用を大幅に削減している。



長岡市水道局の水澤泉次長は「今後も長岡市水道局はDX技術を活用し、技術継承、あるいは維持管理の高度化に取り組んでいきたい」と話す。





長岡市の水道料金の値上げは25年ぶりとなるが、今後の人口減少や施設更新の経費増加により、5年後の2031年度には再び値上げを検討する必要があるという。



持続可能な水道事業へ。市民の理解促進に努めながら、経営の効率化を進めることが必要と言えそうだ。